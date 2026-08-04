Враг сбросил две авиабомбы на центр Краматорска: ранены четыре человека
Утром 4 августа российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, сбросив две авиабомбы на центр города
Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
В результате вражеского обстрела ранения получили четыре человека. Повреждены дома и нежилые здания.
На месте работают все соответствующие службы. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаются.
Напомним, 4 августа враг нанес ракетный удар по людному месту возле рынка в пригороде Одессы.
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