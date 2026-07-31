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31 июля 2026, 10:34

Враг атаковал Винницкую область: повреждена инфраструктура

31 июля 2026, 10:34
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 31 июля российские войска нанесли удар по Винницкой области

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, ранения получил один человек.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА в Винницкой области на/мимо Ладыжин с юга.

Напомним, в ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 255 ударным БПЛА. Зафиксировано попадание 22 дронов на 14 локациях.

Утром 31 июля в Киеве слышны взрывы во время воздушной тревоги. Работали силы ПВО.

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