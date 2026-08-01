Нічний ракетний удар Росії по Київщині: постраждали двоє людей
У Київській області внаслідок нічного ракетного удару Росії постраждали двоє людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Наразі рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла на одному з промислових об'єктів у Бучанському районі.
На місці працюють екстрені служби.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударі по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей.
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