Атака дронов на Киев: количество пострадавших выросло до восьми
В Киеве до восьми выросло количество пострадавших в результате атаки российских БПЛА днем 8 июля
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .
Среди пострадавших два медика, отметил Кличко.
Директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Татьяна Мостепан по состоянию на 14:45 сообщала в Телеграмме , что пятерых из шести пострадавших госпитализировали.
Одному человеку медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Среди пострадавших два работника экстренной медицинской помощи: парамедик и экстренный медицинский техник. Они получили акубаротравму.
Напомним, что днем 8 июля россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед". В городе разгорелись масштабные пожары, над столицей черный дым.