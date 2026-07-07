ДТП на Набережном шоссе: в Киеве затруднено движение в сторону Почтовой площади
В Киеве на Набережном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Почтовой площади
Об этом сообщила патрульная полиция, передает RegioNews .
Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
Напомним, что полицейские Прикарпатья возбудили уголовное производство по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 13:40 на автодороге государственного значения Н-09 "Мукачево - Львов" между селами Ямница и Угринов Ивано-Франковского района. Пострадали водители обоих транспортных средств и пассажиры.
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