В Черкасской области в ДТП пострадал 15-летний мопедист

Фото: полиция Черкасщины

В Черкасской области 5 июля произошло Дорожно-транспортное происшествие в селе Кобыляки Звенигородского района

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Автомобиль ВАЗ столкнулся с мопедом, которым управлял 15-летний парень. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, его госпитализировали.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Мира, во время смены направления движения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом Mustang Alfa FIT.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Досудебное расследование продолжается, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что полицейские объявили подозрение водителю, спровоцировавшему ДТП в Николаевской области , что привело к гибели 12 человек.