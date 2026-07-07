Смертельна ДТП на Київщині: іномарка на влетіла у мотоцикл
Аварія сталась 6 липня в місті Ржищів. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, Volkswagen, за кермом якого була 34-річна жінка, повертав ліворуч та не надав перевагу в русі. В результаті автомобіль зіткнувся з мотоциклом Lifan, який їхав у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП 18-річного водія з травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, його 17-річний пасажир загинув на місці.
"Водійку мікроавтобуса затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Черкащині сталась Дорожньо-транспортна пригода у селі Кобиляки Звенигородського району.
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