На Київщині маленька дитина з'їла отруту для пацюків

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

На суді жінка пояснила, що вона була вдома з маленьким сином сама. На якийсь час вона відволіклась та пішла в іншу кімнату. Коли вона повернулась, то побачила, що хлопчик грається з отруйною речовиною для пацюків. Жінка не виявила ознак вживання отрути, проте все одно одразу викликала медиків.

Дитина знаходилась у обласній дитячій лікарні. Там хлопчику провели промивання шлунку. Стан дитини протягом цього періоду залишався стабільним, ознак отруєння не виявлено, після чого дитину виписано додому.

Суд дійшов до висновку, що факт звернення матері до закладу охорони здоров’я за таких обставин не може бути підставою для висновку про невиконання нею батьківських обов’язків. В результаті жінку вирішили не притягувати до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті у готелі сталось масове отруєння дітей. Чотирьох неповнолітніх госпіталізували до інфекційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.