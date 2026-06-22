В Киевской области из водоема достали тело женщины

Фото: Национальная полиция

21 июня в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сестра могла утонуть на водоеме в поселке Гавриловка.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В водоем прибыли экстренные службы. Выяснилось, что 33-летняя женщина отдыхала рядом с друзьями. Во время купания она нырнула и скрылась. Почти сутки спасатели ее искали. К сожалению, 22 июня водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело женщины без признаков жизни.

"Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха на водоемах, купаться только в специально отведенных и оборудованных местах и не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Хмельнитчине во время отдыха на местном пруду в поселке Ямполь утонули два человека.