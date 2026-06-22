На Київщині з водойми дістали тіло жінки

Фото: Національна поліція

21 червня до поліції звернулась місцева жителька. Вона розповіла, що її сестра могла потонути на водоймі у селищі Гаврилівка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До водойми прибули екстрені служби. З'ясувалось, що 33-річна жінка відпочівала поруч разом із друзями. Під час купання вона нирнула та зникла. Майже добу рятувальники її шукали. На жаль, 22 червня водолази виявили та підняли на поверхню тіло жінки без ознак життя.

"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водоймах, купатися лише у спеціально відведених та обладнаних місцях та не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині під час відпочинку на місцевому ставку в селищі Ямпіль потонули двоє людей.