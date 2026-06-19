В Киевской области собаки убили пенсионерку

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в Борисполе. Там на местную жительницу напали собаки

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили предварительно полицейские, во дворе дома 79-летней женщины на нее напали две собаки породы кане-корсо. Животные выбежали из территории соседнего дома. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась в больнице. Владелицу собак задержали правоохранители.

"Следователи, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, в Днепре в суд направили обвинительный акт в отношении владелицы собаки, в результате нападения которой 13-летняя девочка потеряла ногу.