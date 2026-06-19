На Київщині собаки вбили пенсіонерку

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась у Борисполі. Там на місцеву жительку напали собаки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували попередньо поліцейські, на подвір'ї будинку 79-річної жінки на неї напали дві собаки породи кане-корсо. Тварини вибігли з території сусіднього будинку. На жаль, жінка від отриманих травм померла в лікарні. Власницю собак затримали правоохоронці.

"Слідчі, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо власниці собаки, внаслідок нападу якої 13-річна дівчинка втратила ногу.