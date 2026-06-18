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18 июня 2026, 22:20

"Черная касса" облавтодора: в Киевской области разоблачили топ-чиновников, которые наживались на аренде госимущества

18 июня 2026, 22:20
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Чиновники ГП "Киевское областное дорожное управление", входящее в структуру АО "ДАК "Автомобильные дороги Украины"", а именно - руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор действовали в организованной преступной группе

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Они превратили государственное имущество в источник для собственного обогащения.

Схема была проста – чиновники сдавали в аренду склады, помещения и другие государственные объекты частным бизнесменам по заниженной стоимости или вообще без заключения договоров и официальной оплаты.

Разницу же между реальной стоимостью пользования имуществом и уплаченными средствами требовали и получали от предпринимателей наличными.

Задокументировано 12 эпизодов передачи средств, когда начальник коммерческого отдела госпредприятия получил от предпринимателей более 270 тыс. грн. за пользование имуществом без договоров. Часть денег на сумму более 217 тыс. грн. он передавал высшему руководству.

Очередной транш на сумму почти 60 тыс. грн. чиновники получили вчера. После чего они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время участники преступной группы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Во время обысков изъяты наличные деньги в разных валютах на общую сумму почти 600 тыс. грн, а также мобильные телефоны, ноутбуки, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи участников схемы.

Кроме того, о подозрении уведомлено четырех представителей субъектов хозяйствования. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что на Днепропетровщине следователи задокументировали служебную халатность при закупке модульных защитных сооружений для учебных заведений, из-за которой государству был нанесен ущерб на сумму свыше 6,3 млн гривен.

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