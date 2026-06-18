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18 червня 2026, 22:20

"Чорна каса" облавтодору: на Київщині викрили топпосадовців, які наживалися на оренді держмайна

18 червня 2026, 22:20
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Фото ілюстративне
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Посадовці ДП “Київське обласне дорожнє управління”, що входить до структури АТ “ДАК “Автомобільні дороги України””, а саме – керівник установи, його заступник та комерційний директор діяли в організованій злочинній групі

Про це повідомив Офіс Генеральноо прокурора, передає RegioNews.

Вони перетворили державне майно на джерело для власного збагачення.

Схема була проста – чиновники здавали в оренду склади, приміщення та інші державні об’єкти приватним бізнесменам за заниженою вартістю або взагалі без укладення договорів та офіційної оплати.

Натомість різницю між реальною вартістю користування майном і сплаченими коштами вимагали й отримували від підприємців готівкою.

Задокументовано 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів. Частину грошей у сумі понад 217 тис. грн. він передавав вищому керівництву.

Черговий транш у сумі майже 60 тис. грн. посадовці отримали вчора. Після чого їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тис. грн, а також мобільні телефони, ноутбуки, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи учасників схеми.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом представникам суб’єктів господарювання. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині слідчі задокументували службову недбалість під час закупівлі модульних захисних споруд для закладів освіти, через яку державі були завдані збитки на суму понад 6,3 млн гривень.

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