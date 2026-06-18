Иллюстративное фото: armyinform

Российские войска совершили 18 июня очередную комбинированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области:

в Вышгородском районе повреждено ангарное помещение;

в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На местах работают все необходимые службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Под удар попали промышленное и частное предприятие, а также объект энергетической инфраструктуры.