Ілюстративне фото: armyinform

Російські війська здійснили 18 червня чергову комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у двох районах області:

у Вишгородському районі пошкоджене ангарне приміщення;

у Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

На місцях працюють усі необхідні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня російські війська атакували два райони Полтавської області. Під удар потрапили промислове та приватне підприємства, а також об’єкт енергетичної інфраструктури.