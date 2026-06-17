На Київщині чоловіку підпалили авто: машина вигоріла вщент

Фото: Національна поліція

У Київській області чоловік підпалив чужий автомобіль. Тепер йому може загрожувати вʼязниця

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у Броварському районі. Там 22-річному чоловіку підпалили автомобіль. Виявилось, що це зробив його знайомий.

Напередодні, 22-річний та 25-річний чоловіки влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними сталась сварка. Старший вирішив помститись "супернику". Чоловік проник через незачинені двері до Nissan Kubistar. Потім він підпалив задні сидіння салону та втік.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів вщент і не підлягає відновленню. Зловмисника затримали, і повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, на Черкащині двоє чоловіків влаштували "полювання" на авто військових. Один автомобіль згорів повністю, а другий практично врятував працівник автозаправки, який зміг вчасно погасити полум'я. На суді чоловіки визнали провину. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі обом зловмисникам.