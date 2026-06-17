На Київщині військовий у СЗЧ вбив дівчинку, поки мати пиячила з компанією

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Київщині затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини в її власному будинку. Він визнав провину та розповів, що прийшов до будинку вночі та перерізав горло підлітки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За версією слідства, того вечора мати залишила трьох дітей удома самих і пішла вживати алкоголь у компанії знайомих.

Підозрюваний — їхній знайомий — згадав давню образу на дочку приятельки, узяв ніж і вбив дівчину.

Чоловіка оперативно затримали, він визнав свою причетність до злочину. Йому повідомили про підозру за умисне вбивство.

За даними слідства, це військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Раніше його вже засуджували за умисне вбивство.

Двох молодших дітей — 11 та 8 років — вилучили із сім'ї та передали під опіку служби у справах дітей.

Нагадаємо, що Кропивницький апеляційний суд переглянув надто м’який вирок суду першої інстанції та призначив реальне суворе покарання для зловмисника, який ледь не вбив жінку та дитину.