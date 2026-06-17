Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение в полицию поступило в 03:10. Мужчина проник в квартиру на первом этаже через окно. Попав в комнату, где спала 8-летняя девочка, фигурант начал обнимать и прикасаться к ребенку. Услышав крики дочери, в комнату прибежала мать. После этого злоумышленник выпрыгнул в окно и скрылся.

Правоохранители разыскали и задержали 38-летнего мужчину.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище) и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие, совершенное в отношении малолетнего лица) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Черниговщине осудили мужчину за изнасилование 12-летней падчерицы. Злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.