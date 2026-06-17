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Поліцейські оголосили підозру зловмиснику, який вчинив дії сексуального характеру щодо дитини в Бучанському районі. Злочин стався вночі 14 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення до поліції надійшло о 03:10. Чоловік проник до квартири на першому поверсі через вікно. Потрапивши до кімнати, де спала 8-річна дівчинка, фігурант почав обіймати та торкатися дитини. Почувши крики доньки, до кімнати одразу прибігла мати. Після цього зловмисник вистрибнув у вікно та втік.

Правоохоронці розшукали та затримали 38-річного чоловіка.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла) та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство, вчинене щодо малолітньої особи) КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Чернігівщині засудили чоловіка за зґвалтуваня 12-річної падчерки. Зловмисник вже відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.