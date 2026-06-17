На Київщині вночі чоловік проник через вікно до квартири та вчинив сексуальне насильство щодо 8-річної дівчинки
Поліцейські оголосили підозру зловмиснику, який вчинив дії сексуального характеру щодо дитини в Бучанському районі. Злочин стався вночі 14 червня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Повідомлення до поліції надійшло о 03:10. Чоловік проник до квартири на першому поверсі через вікно. Потрапивши до кімнати, де спала 8-річна дівчинка, фігурант почав обіймати та торкатися дитини. Почувши крики доньки, до кімнати одразу прибігла мати. Після цього зловмисник вистрибнув у вікно та втік.
Правоохоронці розшукали та затримали 38-річного чоловіка.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла) та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство, вчинене щодо малолітньої особи) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Чернігівщині засудили чоловіка за зґвалтуваня 12-річної падчерки. Зловмисник вже відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.