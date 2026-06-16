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16 июня 2026, 10:56

На трассе в Киевской области пьяный водитель на Chrysler протаранил Chevrolet: мужчину задержали

16 июня 2026, 10:56
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Фото: полиция
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ДТП произошло на автодороге М-01 сообщением "Киев – Чернигов" в Броварском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Chrysler 200, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 28-летнего мужчины.

Травмы получила пассажирка Chevrolet – 18-летняя девушка. Ее госпитализировали.

По результатам медосвидетельствования, в крови 34-летнего виновника аварии обнаружили 0,9 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали водителя Chrysler. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины.

Напомним, 15 июня в Николаевской области столкнулись два автомобиля. От полученных травм на месте погиб водитель одного из авто, еще три человека пострадали. Полиция ищет свидетелей аварии.

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