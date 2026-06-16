09:24  16 червня
Смертельна ДТП на Миколаївщині: є загиблий та травмовані, поліція шукає свідків
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
08:22  16 червня
На Закарпатті чоловік молотком убив двох сусідів і тяжко поранив батька
UA | RU
UA | RU
16 червня 2026, 10:56

На трасі на Київщині п'яний водій на Chrysler протаранив Chevrolet: чоловіка затримали

16 червня 2026, 10:56
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася на автодорозі М-01 сполученням "Київ – Чернігів" у Броварському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Chrysler 200, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo, яким керував 28-річний чоловік.

Травми отримала пасажирка Chevrolet – 18-річна дівчина. Її госпіталізували.

За результатами медосвідування у крові 34-річного винуватця аварії виявили 0,9 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали водія Chrysler. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, 15 червня на Миколаївщині зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм на місці загинув водій одного з авто, ще три людини постраждали. Поліція шукає свідків аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область події аварія ДТП постраждала підозра
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Суддівська династія Карабанів: у родини виявили майна на понад $2,5 млн
16 червня 2026, 10:58
Вимагав 150 тисяч доларів за закриття справи: у Запоріжжі затримали співробітника СБУ
16 червня 2026, 10:40
У Харкові лікарка ВЛК пропонувала військовій "купити" вагітність за $2,5 тисяч
16 червня 2026, 10:29
У Херсоні дрон атакував комунальників: троє поранених
16 червня 2026, 10:17
У Москві дрони атакували найбільший НПЗ – спалахнула пожежа
16 червня 2026, 09:59
У Києві п'яний чоловік напав на підлітків і вдарив школяра в обличчя
16 червня 2026, 09:48
Контрабанда антикваріату на Буковині: за кордон намагалися вивезти годинник XIX століття та порцелянові барельєфи
16 червня 2026, 09:40
Смертельна ДТП на Миколаївщині: є загиблий та травмовані, поліція шукає свідків
16 червня 2026, 09:24
Росіяни атакували дроном маршрутку у Херсоні: є загиблий та поранені
16 червня 2026, 09:13
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »