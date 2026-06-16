Фото: поліція

ДТП сталася на автодорозі М-01 сполученням "Київ – Чернігів" у Броварському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Chrysler 200, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo, яким керував 28-річний чоловік.

Травми отримала пасажирка Chevrolet – 18-річна дівчина. Її госпіталізували.

За результатами медосвідування у крові 34-річного винуватця аварії виявили 0,9 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали водія Chrysler. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, 15 червня на Миколаївщині зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм на місці загинув водій одного з авто, ще три людини постраждали. Поліція шукає свідків аварії.