Безработная жительница Одесщины помогала россиянам атаковать Киев

Фото: СБУ

СБУ задержала на Киевщине агент РФ. Оказалось, что она причастна к одной из самых масштабных атак России по столице Украины, которая состоялась 24 мая.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Оказалось, что россияне завербовали безработную жительницу Одесской области. Она под предлогом туристического отдыха прибыла в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря. Однако впоследствии женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для россиян.

Таким образом, россияне надеялись отследить локации и боевую работу украинской ПВО во время атаки. Известно, что в случае обнаружения координат зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны россияне хотели нанести комбинированный удар.

После ночного обстрела столицы 24 мая агент "залегла на дно". Однако впоследствии она получила новую задачу по корректировке дальнейших обстрелов столицы Украины. Ее задержали, когда она обустроила еще один "наблюдательный пункт" в гостиничном номере у Киевского моря.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.