11:54  15 червня
45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей
09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
15 червня 2026, 16:20

Безробітна жителька Одещини допомагала росіянам атакувати Київ

15 червня 2026, 16:20
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала на Киїівщині агентку РФ. Виявилось, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак рф по столиці України, яка відбулася 24 травня

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Виявилось, що росіяни завербували безробітну жительку Одещини. Вона під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Проте згодом жінка встановила там телефонну камеру з віддаленим доступом для росіян.

Таким чином росіяни сподівались відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки. Відомо, що разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони росіяни хотіли завдати комбіновнаий удар.

Після нічного обстрілу столиці 24 травня агентка "залягла на дно". Проте згодом вона отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України. Її затримали, Коли вона облаштувала ще один "спостережний пункт" у готельному номері біля Київського моря.

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф затримання коригувальник
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Ворожий БпЛА атакував підрозділ ДСНС у Запоріжжі
15 червня 2026, 18:35
"Війна" через сміття: у Тернополі чоловік ледь не вбив сусіда молотком
15 червня 2026, 18:07
Природа, малювання та спілкування: на Волині провели заходи для ветеранів та дітей
15 червня 2026, 18:00
Кинула малечу на 10-річну дитину заради чарки: на Берестинщині поліція покарала горе-матір
15 червня 2026, 17:58
Збитки на 700 тисяч гривень: на Дніпропетровщині розгромили банду "чорних лісорубів"
15 червня 2026, 17:50
Як спілкуватися з військовими дбайливо та з повагою
15 червня 2026, 17:30
На Харківщині викрили начальника військового КПП, який організував "бізнес" на фіктивних шлюбах
15 червня 2026, 16:58
Зловживання на мільйон: на Криворіжжі викрили керівника держпідприємства на незаконних преміях
15 червня 2026, 16:56
Кривава сутичка у Кривому Розі: поліція затримала підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень
15 червня 2026, 16:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »