Безробітна жителька Одещини допомагала росіянам атакувати Київ

Фото: СБУ

СБУ затримала на Киїівщині агентку РФ. Виявилось, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак рф по столиці України, яка відбулася 24 травня

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Виявилось, що росіяни завербували безробітну жительку Одещини. Вона під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Проте згодом жінка встановила там телефонну камеру з віддаленим доступом для росіян.

Таким чином росіяни сподівались відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки. Відомо, що разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони росіяни хотіли завдати комбіновнаий удар.

Після нічного обстрілу столиці 24 травня агентка "залягла на дно". Проте згодом вона отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України. Її затримали, Коли вона облаштувала ще один "спостережний пункт" у готельному номері біля Київського моря.

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.