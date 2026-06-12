Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на площади 2000 квадратных метров, возникший в результате российского удара БПЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар вспыхнул вечером 11 июня после попадания беспилотника по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе.

На месте работали спасатели Киевской области и Киева. Дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта "Борисполь".

Напомним, ночью 12 июня россияне нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии.