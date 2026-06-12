Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2000 квадратних метрів, що виникла внаслідок російського удару БПЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа спалахнула ввечері 11 червня після влучання безпілотника по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі.

На місці працювали рятувальники Київської області та Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, вночі 12 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Загинула жінка, ще одна – у важкому стані.