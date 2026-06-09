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09 июня 2026, 22:20

В Киеве выбросили собаку из окна: животное погибло

09 июня 2026, 22:20
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла 9 июня в столице Святошинского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно собаку породы Бишон выбросили из окна шестого этажа многоэтажки по улице Чернобыльской. К сожалению, от полученных травм животное погибло на месте.

"Следователи Святошинского управления полиции внесли факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили животновода. Он жестоко убивал лис, а видео с расправой публиковал в соцсетях ради просмотров.

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