В Киеве выбросили собаку из окна: животное погибло

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно собаку породы Бишон выбросили из окна шестого этажа многоэтажки по улице Чернобыльской. К сожалению, от полученных травм животное погибло на месте.

"Следователи Святошинского управления полиции внесли факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили животновода. Он жестоко убивал лис, а видео с расправой публиковал в соцсетях ради просмотров.