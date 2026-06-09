Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Tesla не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.

От полученных травм 20-летний пассажир машины скончался на месте. 21-летний водитель и еще трое пассажиров, 19-летний и двое 20-летних, получили травмы. Их госпитализировали.

Погибший и пострадавшие – жители Яворивского района.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 7 июня на Волыни автомобиль врезался в придорожный отбойник – он насквозь проткнул машину. За рулем легковушки была 16-летняя девушка, погиб 23-летний парень.