10 управляемых авиабомб по городу: войска РФ нанесли удар по Херсону, есть пострадавшие

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Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews .

"Вражеская авиация нанесла сегодня очередной удар по нашей общине. На этот раз российские оккупанты атаковали сам Херсон - 10 КАБ "прилетело" по социальной инфраструктуре в Корабельном и Центральном районах", - написал он.

Отмечается, что в центре города повреждены многоэтажки и частные дома, несколько из них получили критические разрушения.

В МВА проинформировали, что в настоящее время известно о семи пострадавших в результате авиаударов.

Напомним, что ранее в городе Златополь Лозовского района Харьковской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого погибли двое мужчин.