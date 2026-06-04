Фото: полиция

ДТП произошло на днях в пределах села Калиново Белоцерковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель авто Audi A4 не справился с управлением на закругленной дороге, в результате чего вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 56-летний пассажир авто погиб на месте. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

Полицейские задержали водителя и начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, утром 2 июня на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.