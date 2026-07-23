Бухгалтер окупантов: на Харьковщине подозрение получила чиновница незаконной администрации Купянская

Фото: полиция Харьковской области

Уроженка села Великая Шапковка Купянского района во время оккупации города Куп’ янска добровольно согласилась занять должность так называемой "исполняющей обязанности специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области"

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Пребывая в указанной должности в период с 20 июня по 6 сентября 2022 года, фигурантка выполняла возложенные на нее функциональные обязанности, в частности занималась составлением служебной документации.

На основании собранных доказательств следователи сектора дознания Купянского РУВД под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили 56-летней женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УК Украины.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.