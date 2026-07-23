Бухгалтер окупантов: на Харьковщине подозрение получила чиновница незаконной администрации Купянская
Уроженка села Великая Шапковка Купянского района во время оккупации города Куп’ янска добровольно согласилась занять должность так называемой "исполняющей обязанности специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области"
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Пребывая в указанной должности в период с 20 июня по 6 сентября 2022 года, фигурантка выполняла возложенные на нее функциональные обязанности, в частности занималась составлением служебной документации.
На основании собранных доказательств следователи сектора дознания Купянского РУВД под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили 56-летней женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УК Украины.
Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.