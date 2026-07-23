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23 июля 2026, 17:50

На Прикарпатье мужчина до смерти убил 95-летнюю мать

23 июля 2026, 17:50
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Фото: Национальная полиция
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На Прикарпатье мужчина обратился в полицию. Он заявил, что якобы нашел свою пожилую мать с травмами. Правда оказалась иной

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

69-летний мужчина обратился к правоохранителям. Он рассказал, что якобы обнаружил свою 95-летнюю маму с травмами. К сожалению, несмотря на усилия медиков женщина не выжила.

Правоохранители быстро поняли, что мужчина путается в своих объяснениях и не может четко воспроизвести ход событий. В результате оказалось, что между сыном и матерью произошла ссора, когда он ее кормил. Мужчина нанес ей многочисленные удары руками по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась.

"Пытаясь скрыть совершенное и избежать ответственности, мужчина придумал ложную версию происшествия и сообщил его полицейским. Однако собранные в ходе расследования доказательства полностью разоблачили его", - говорят в полиции.

Мужчина получил подозрение. Суд избрал ему меру пресечения под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области задержали убившего мать мужчину. Женщина умерла в результате жестокого избиения.

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