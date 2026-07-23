Выхватил телефон во дворе: в Каменском районе полиция задержала грабителя
В Каменском районе полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении женщины. По данным следствия, он выхватил из рук потерпевшей мобильный телефон, когда та находилась во дворе частного дома, после чего скрылся
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .
По информации правоохранителей, злоумышленник, проходя мимо частного домовладения, заметил женщину с мобильным телефоном в руках. Он подошел к ней со спины, выхватил гаджет и скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Николаевской области, ранее уже судимый.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Кривом Роге правоохранители задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому.