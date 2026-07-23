На Волыни мужчина изнасиловал двух 13-летних детей

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На Волыни разоблачили мужчину, который насиловал двух несовершеннолетних девушек. Кроме того, у него нашли детскую порнографию

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

22-летний мужчина изнасиловал двух 13-летних девушек. Это произошло в начале этого года в Луцке и селе Луцкого района. При этом этих девушек он знал до изнасилования.

Выяснилось, что мужчина на телефоне хранил детскую порнографию. Пока его отправили под стражу.

"Следственные действия с участием несовершеннолетних происходили с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования потерпевших", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди. Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.