В Житомирской области пенсионер торговал инвалидностью за 300 тысяч

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 68-летний мужчина обещал оформить группу инвалидности. За "помощь" он просил с одного пациента более 380 тысяч гривен. У мужчины были связи среди членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК, ныне – ЭКОПФО). Сам он занимался поиском клиентов, договоренностями и передачей средств.

В конце прошлого года он обещал мужчине за 4 тысячи долларов получить группу инвалидности. Также он организовал клиенту фиктивное стационарное лечение, оформление нужных документов. Впоследствии он получил от клиента еще 6500 долларов за положительное "решение вопроса".

Мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.