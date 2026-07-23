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23 июля 2026, 17:51

$25 тысяч за работу, на которую не нужно ходить: в Закарпатье будут судить адвоката и директора колледжа

23 июля 2026, 17:51
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении адвоката и директора регионального филиала частного колледжа. Их обвиняют в организации фиктивного трудоустройства военнообязанного для получения отсрочки

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области, передает RegioNews .

По данным следствия, за 25 тыс. долларов США мужчину официально оформили на руководящий пост в колледже.

На самом деле ему не приходилось работать — достаточно было лишь время от времени появляться в учебном заведении, чтобы не вызывать подозрений.

Кроме того, "работник” должен был открыть банковскую карту для начисления зарплаты и передать ее организаторам схемы, а также ежемесячно за свой счет платить налоги и ЕСВ с фиктивной зарплаты. То есть после уплаты 25 тыс. долларов он еще и финансировал существование собственного "трудоустройства".

Оба обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).

Им избраны меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу около 1,1 млн грн каждому.

Напомним, что в Харькове был задержан адвокат. Он организовал схему незаконного бронирования от мобилизации.

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