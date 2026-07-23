Миллионный ущерб на закупки соли: в Киевской области будут судить экспосадовицу "Укргаздобыча"

Фото: Киевская городская прокуратура

Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы одной из служб АО "Укргаздобыча" по факту служебной халатности при закупке каменной соли для производственных нужд предприятия

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

В августе 2024 года АО "Укргаздобыча" заключило с частным обществом договор на поставку каменной соли "соль техническая каменная".

Обвиняемая, отвечающая за организацию материально-технического обеспечения, заключение договоров и контроль за ценами, ненадлежаще выполнила свои служебные обязанности и не обеспечила проверку экономической обоснованности цены договора. В результате предприятие приобрело каменную соль по завышенной цене.

Согласно выводам судебных экспертиз, АО "Укргаздобыча" нанесен имущественный ущерб на сумму свыше 947 тыс. гривен.

В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину и в полном объеме возместила нанесенный ущерб.

Напомним, что на Житомирщине чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.