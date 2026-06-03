Житель Киевщины продавал ухилянтам "путешествие" за границу за 26 тысяч "зелеными"

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Схему организовали три жителя Закарпатской области и житель Киевской области. Они искали клиентов, заселяли их в гостинице, а затем доставляли в приграничье.

Проводника с его "клиентами" задержали в километре от границы. Известно, что за трансфер нарушители заплатили 26 тысяч 500 долларов США. Во время обысков были задержаны еще трое участников схемы.

"Четыре фигуранта задержаны и сообщены о подозрении. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 166 000 до 266 000 гривен и круглосуточного домашнего ареста", - сообщили пограничники.

Напомним, в горах Марамуреш в Румынии спасатели эвакуировали обессиленного 30-летнего украинца, незаконно пересекшего границу. Человек больше недели провел в горах без еды.