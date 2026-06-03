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03 июня 2026, 16:10

Житель Киевщины продавал ухилянтам "путешествие" за границу за 26 тысяч "зелеными"

03 июня 2026, 16:10
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Фото: Госпогранслужба
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Правоохранители разоблачили преступную группу. Злоумышленники незаконно переправляли нарушителей через украинско-словацкую границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Схему организовали три жителя Закарпатской области и житель Киевской области. Они искали клиентов, заселяли их в гостинице, а затем доставляли в приграничье.

Проводника с его "клиентами" задержали в километре от границы. Известно, что за трансфер нарушители заплатили 26 тысяч 500 долларов США. Во время обысков были задержаны еще трое участников схемы.

"Четыре фигуранта задержаны и сообщены о подозрении. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 166 000 до 266 000 гривен и круглосуточного домашнего ареста", - сообщили пограничники.

Напомним, в горах Марамуреш в Румынии спасатели эвакуировали обессиленного 30-летнего украинца, незаконно пересекшего границу. Человек больше недели провел в горах без еды.

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