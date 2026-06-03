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03 червня 2026, 16:10

Житель Київщини продавав ухилянтам "подорож" за кордон за 26 тисяч "зеленими"

03 червня 2026, 16:10
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Фото: ДПСУ
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Правоохоронці викрили злочинну групу. Зловмисники незаконно переправляли порушників через українсько-словацький кордон

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Схему організували троє жителів Закарпатської області та житель Київської області. Вони шукали клієнтів, заселяли їх у готелі, а потім доставляли до прикордоння.

Провідника з його "клієнтами" затримали за кілометр від кордону. Відомо, що за трансфер порушники сплатили 26 тисяч 500 доларів США. Під час обшуків було затримано ще трьох учасників схеми.

"Чотирьох фігурантів затримано та повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі від 166 000 до 266 000 гривень та цілодобового домашнього арешту", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, у горах Марамуреш у Румунії рятувальники евакуювали знесиленого 30-річного українця, який незаконно перетнув кордон. Чоловік понад тиждень провів у горах без їжі.

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