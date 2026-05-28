На Волыни столкнулись автомобиль и школьный автобус: 9 пострадавших, среди них – пятеро детей
ДТП произошло 27 мая около 15:30 в селе Мокрец Ковельского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись автомобиль Nissan и школьный автобус.
В результате аварии травмы разной степени тяжести получили девять человек: оба водителя, а также семь пассажиров автобуса, среди которых пятеро – дети. Всех пострадавших доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, украинская TikTok-блогерша и ее помощница погибли в ДТП. Авария произошла на трассе Киев-Одесса. Автомобиль Porsche Cayenne по неустановленным причинам уехал с дороги и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела.
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Заморозка линии фронта в 2027 году: как война перейдет в хроническую фазу
28 мая 2026, 09:27Кредит на миллиарды евро от ЕС: в Раде готовят ратификацию соглашения
28 мая 2026, 09:22На Буковине накрыли две нелегальные АЗС: изъято 11 тонн суррогатного дизтоплива
28 мая 2026, 09:14Обстрелы Харьковщины: двое пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры
28 мая 2026, 08:56Тело в обгоревшем авто: в Винницкой области полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины
28 мая 2026, 08:43Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
28 мая 2026, 08:38РФ ночью запустила по Украине "Кинжал" и около 150 ударных беспилотников
28 мая 2026, 08:30"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
28 мая 2026, 08:20В Херсонской области из-за российских атак один человек погиб, среди 15 раненых – два ребенка
28 мая 2026, 08:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »