28 травня 2026, 14:45

На Київщині ВАЗ "вилетів" у кювет: загинуло двоє дітей

28 травня 2026, 14:45
Фото з відкритих джерел
Аварія сталась на виїзді з міста Сквира в напрямку села Великі Єрчики. На жаль, внаслідок ДТП загинули діти

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 39-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням. В результаті машина з'їхала в кювет та в'їхала у дерево.

Внаслідок ДТП загинуло двоє дітей 12 та 16 років. Водій та його 19-річний пасажир були госпіталізовані з травмами. Як показала перевірка, водій був нетверезий. Його затримали.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині сталась ДТП: водій BMW наїхав на люк, частина якого вилетіла та пробила лобове скло іншого BMW, що рухалося позаду. Через це в другому авто спрацювали подушки безпеки, і 27-річний керманич втратив контроль, вилетів із дороги на приватне подвір'я, протаранив припаркований Nissan та потрапив до лікарні.

ДТП аварія Київська область
