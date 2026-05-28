На Київщині ВАЗ "вилетів" у кювет: загинуло двоє дітей

Аварія сталась на виїзді з міста Сквира в напрямку села Великі Єрчики. На жаль, внаслідок ДТП загинули діти

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 39-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням. В результаті машина з'їхала в кювет та в'їхала у дерево.

Внаслідок ДТП загинуло двоє дітей 12 та 16 років. Водій та його 19-річний пасажир були госпіталізовані з травмами. Як показала перевірка, водій був нетверезий. Його затримали.

