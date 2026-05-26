Фиктивный призыв и махинации в "Оберег": во Львовской области отстранили должностного лица ТЦК

На Львовщине разоблачили масштабную коррупционную схему в системе территориальных центров комплектования, где чиновники пытались использовать реестр "Оберег" для фиктивного призыва

Об этом сообщил Львовский ОТЦК и СП, передает RegioNews .

"О информации, которая распространяется в социальных сетях относительно разоблачения военнослужащего Золочевского РТЦК и СП, который вносил недостоверные данные в реестр "Оберіг", сообщаем: (...) на время проведения следственных действий и избрания меры указанного военнослужащего отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится.

В командовании областного ТЦК заверили, что способствуют расследованию и призвали граждан сообщать правоохранителям о подобных правонарушениях.

Напомним, что правоохранители разоблачили трех чиновников территориальных центров комплектования и социальной поддержки на организации схемы фиктивного призыва.

Среди них – 41-летний подполковник, временно возглавлявший Золочевский районный ТЦК .

По данным следствия, в ноябре-декабре 2025 года он оформил призыв шести человек, которые на самом деле уже служили по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии и других подразделениях. Суд избрал подполковнику меру пресечения в виде залога в размере 121,1 тыс. грн.