Более 20 ударов в сутки: Днепропетровщину массированно атаковали дронами, артиллерией и авиабомбами
В течение суток 26 мая враг не прекращал террор Днепропетровской области, совершив более 20 атак по трем районам региона
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОВА, передает RegioNews .
В Никопольщине под ударами оказались Никополь, а также Томаковская, Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская общины. В результате атак повреждены частный дом и предприятие.
В Самаровском районе русские войска ударили по Чернеччинской и Перещепинской общинам. Там повреждена инфраструктура.
Также под обстрелы попали Петропавловская и Покровская общины Синельниковского района. Из-за атак повреждены гараж и частный дом.
По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, что российские окупанты 26 мая ударили по Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, минометами и дронами.