Более 20 ударов в сутки: Днепропетровщину массированно атаковали дронами, артиллерией и авиабомбами

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение суток 26 мая враг не прекращал террор Днепропетровской области, совершив более 20 атак по трем районам региона

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОВА, передает RegioNews .

В Никопольщине под ударами оказались Никополь, а также Томаковская, Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская общины. В результате атак повреждены частный дом и предприятие.

В Самаровском районе русские войска ударили по Чернеччинской и Перещепинской общинам. Там повреждена инфраструктура.

Также под обстрелы попали Петропавловская и Покровская общины Синельниковского района. Из-за атак повреждены гараж и частный дом.

По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, что российские окупанты 26 мая ударили по Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, минометами и дронами.