13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 19:30

Угрожал жене гранатой: в Черкасской области полиция изъяла у домашнего тирана арсенал оружия

26 мая 2026, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Черкасской области
Читайте також
українською мовою

В Жашкове в Черкасской области 25 мая около 16:00 местная жительница обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который во время конфликта угрожал ей гранатой

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Женщина заявила, что ее муж совершает домашнее насилие и угрожает ей гранатой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении 4 гранаты с запалами и около 50 патронов.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Расследование продолжается.

Кроме того, на 38-летнего нарушителя составили административные протоколы по ст. 173, ст. 173-2 и ст. 185 КУоАП. Административные материалы направлены в суд.

Напомним, что ранее в Черкасской области правоохранители задокументировали факт продажи фигурантом метадона и пистолета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область арсенал оружие угрозы
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Запсилья под контролем ВСУ: военные развенчали российские фейки о захвате поселка в Сумской области
26 мая 2026, 21:32
Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона
26 мая 2026, 20:57
Фиктивный призыв и махинации в "Оберег": во Львовской области отстранили должностного лица ТЦК
26 мая 2026, 20:28
В Киевской области мужчина убил сожительницу и лег спать
26 мая 2026, 20:15
Записал прощальное видео: в Киевской области 11-летний мальчик прыгал со строительного крана
26 мая 2026, 19:45
Более 20 ударов в сутки: Днепропетровщину массированно атаковали дронами, артиллерией и авиабомбами
26 мая 2026, 19:45
Инвалидность и справки для уклонян: СБУ разоблачила масштабный "бизнес"
26 мая 2026, 19:20
В Черниговской области россияне ударили дронами по кладбищу и Аллее Героев
26 мая 2026, 18:57
Российские войска атаковали Херсонщину: есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома
26 мая 2026, 18:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »