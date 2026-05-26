Угрожал жене гранатой: в Черкасской области полиция изъяла у домашнего тирана арсенал оружия
В Жашкове в Черкасской области 25 мая около 16:00 местная жительница обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который во время конфликта угрожал ей гранатой
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Женщина заявила, что ее муж совершает домашнее насилие и угрожает ей гранатой.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Во время осмотра правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении 4 гранаты с запалами и около 50 патронов.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Расследование продолжается.
Кроме того, на 38-летнего нарушителя составили административные протоколы по ст. 173, ст. 173-2 и ст. 185 КУоАП. Административные материалы направлены в суд.
