Угрожал жене гранатой: в Черкасской области полиция изъяла у домашнего тирана арсенал оружия

В Жашкове в Черкасской области 25 мая около 16:00 местная жительница обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который во время конфликта угрожал ей гранатой

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Женщина заявила, что ее муж совершает домашнее насилие и угрожает ей гранатой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении 4 гранаты с запалами и около 50 патронов.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Расследование продолжается.

Кроме того, на 38-летнего нарушителя составили административные протоколы по ст. 173, ст. 173-2 и ст. 185 КУоАП. Административные материалы направлены в суд.

