Записав прощальне відео: на Київщині 11-річний хлопчик стрибув із будівельного крану
Трагедія сталась увечері 23 травня в Бучі. Підлітки пробрались на територію будівельного майбанчика
Про це повідомляє "Київ Новини".
Зазначається, що 11-річний хлопчик говорив друзям, що він хоче стрибнути з будівельного крану. Вони намагались його відмовити. Проте коли діти розійшлись, п'ятикласник повернувся туди, заліз на кран та стрибнув. Від отриманих травм дитина загинуа.
Перед трагедією він надіслав друзям прощальне відео.
