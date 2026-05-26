В Киевской области мужчина убил сожительницу и лег спать
Трагедия произошла в Белой Церкви. Там задержали мужчину, убившего женщину
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В полицию позвонил 42-летний мужчина. Он признался, что убил свою сожительницу. Правоохранители уехали на место преступления.
Как выяснилось, мужчина поругался с 43-летней женщиной. Во время ссоры он нанес ей многочисленные удары по голове и лицу, и лег спать. Утром он увидел тело женщины без признаков жизни. Тогда он свернул ее в одеяло и зарыл у дома.
Полиция задержала мужчину. Пока его отправили в изолятор.
Напомним, ранее в Днепре задержали мужчину, убившего женщину. Шесть месяцев он скрывался от следствия.
