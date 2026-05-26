Российские войска атаковали Херсонщину: есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома

Российские оккупанты 26 мая били по Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, минометами и дронами

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, шесть получили ранения.

Так, в результате артиллерийских обстрелов Никольского травмы, несовместимые с жизнью, получил 49-летний местный житель.

В Херсоне из-за артиллерийского удара по жилому кварталу пострадали пять человек. И еще один гражданский в областном центре получил ранения от атаки с помощью БпЛА.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, админздание и учебное заведение.

Напомним, что российские оккупанты в течение 25 мая атаковали город Херсон и населенные пункты области с помощью ствольной артиллерии, минометов и дронов.