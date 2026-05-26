13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 18:41

Российские войска атаковали Херсонщину: есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома

26 мая 2026, 18:41
Читайте також українською мовою
Фото: Общественное Херсон
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты 26 мая били по Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, минометами и дронами

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, шесть получили ранения.

Так, в результате артиллерийских обстрелов Никольского травмы, несовместимые с жизнью, получил 49-летний местный житель.

В Херсоне из-за артиллерийского удара по жилому кварталу пострадали пять человек. И еще один гражданский в областном центре получил ранения от атаки с помощью БпЛА.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, админздание и учебное заведение.

Напомним, что российские оккупанты в течение 25 мая атаковали город Херсон и населенные пункты области с помощью ствольной артиллерии, минометов и дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон Херсонская область обстрелы российская армия
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Запсилья под контролем ВСУ: военные развенчали российские фейки о захвате поселка в Сумской области
26 мая 2026, 21:32
Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона
26 мая 2026, 20:57
Фиктивный призыв и махинации в "Оберег": во Львовской области отстранили должностного лица ТЦК
26 мая 2026, 20:28
В Киевской области мужчина убил сожительницу и лег спать
26 мая 2026, 20:15
Записал прощальное видео: в Киевской области 11-летний мальчик прыгал со строительного крана
26 мая 2026, 19:45
Более 20 ударов в сутки: Днепропетровщину массированно атаковали дронами, артиллерией и авиабомбами
26 мая 2026, 19:45
Угрожал жене гранатой: в Черкасской области полиция изъяла у домашнего тирана арсенал оружия
26 мая 2026, 19:30
Инвалидность и справки для уклонян: СБУ разоблачила масштабный "бизнес"
26 мая 2026, 19:20
В Черниговской области россияне ударили дронами по кладбищу и Аллее Героев
26 мая 2026, 18:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »