Российские войска атаковали Херсонщину: есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома
Российские оккупанты 26 мая били по Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, минометами и дронами
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, шесть получили ранения.
Так, в результате артиллерийских обстрелов Никольского травмы, несовместимые с жизнью, получил 49-летний местный житель.
В Херсоне из-за артиллерийского удара по жилому кварталу пострадали пять человек. И еще один гражданский в областном центре получил ранения от атаки с помощью БпЛА.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, админздание и учебное заведение.
Напомним, что российские оккупанты в течение 25 мая атаковали город Херсон и населенные пункты области с помощью ствольной артиллерии, минометов и дронов.