В Черниговской области россияне ударили дронами по кладбищу и Аллее Героев

Фото: Сновский городской совет

В Сновске на Черниговщине 26 мая россияне ударили дронами по кладбищу, пострадала женщина, повреждена Аллея Героев

Об этом сообщил глава Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко, передает RegioNews .

"В течение часа, с 12:40 до 13:40, россияне обстреляли город Сновск с помощью беспилотников. Зафиксировано три прилета. Удары пришлись по транспортной инфраструктуре и местному кладбищу", - написал он.

Мирошниченко добавил, что есть повреждения могил и памятников на кладбище. Пострадала местная 40-летняя женщина, которая как раз находилась там. Ее с осколочными ранениями госпитализировали и должны отправить на лечение в областной медучреждение.

Как сообщил Сновский городской совет, враг, в частности, атаковал Аллею Героев в Сновске.

"Даже кладбище, где покоятся наши защитники, стало мишенью для российских дронов. Это очередное доказательство того, что враг воюет не только против городов и сел - он воюет против человечности, памяти и права украинцев жить на своей земле", - отметили в горсовете.

Там добавили, что работы по благоустройству мест захоронений начнутся после того, как разрешат соответствующие службы и ситуация с безопасностью.

Также повреждены здания в городе. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, что российские окупанты 26 мая били по Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, минометами и дронами.