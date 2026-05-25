25 мая 2026, 08:22

В Хмельницком 13-летнего подростка поразило током на крыше вагона

Фото: Национальная полиция
В Хмельницком стражи порядка выясняют обстоятельства травмирования 13-летнего парня на железнодорожной станции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Происшествие случилось 24 мая около 13:30 на железнодорожной станции по улице Калнышевского.

В полицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетний был поражен током во время пребывания на крыше железнодорожного вагона.

На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа и медики. Потерпевшего с многочисленными ожогами госпитализировали. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве 16-летний молодой человек выжил после удара током на крыше вагона. Из-за тяжести состояния украинские врачи совместно с Минздравом организовали эвакуацию подростка в специализированную клинику в Германии, где медики продолжают борьбу за его жизнь. Трагедия произошла 29 марта в Соломенском районе столицы.

Хмельницкий вагоны железная дорога подросток трагедия Ожог полиция больница
