В Хмельницком 13-летнего подростка поразило током на крыше вагона
В Хмельницком стражи порядка выясняют обстоятельства травмирования 13-летнего парня на железнодорожной станции
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Происшествие случилось 24 мая около 13:30 на железнодорожной станции по улице Калнышевского.
В полицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетний был поражен током во время пребывания на крыше железнодорожного вагона.
На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа и медики. Потерпевшего с многочисленными ожогами госпитализировали. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киеве 16-летний молодой человек выжил после удара током на крыше вагона. Из-за тяжести состояния украинские врачи совместно с Минздравом организовали эвакуацию подростка в специализированную клинику в Германии, где медики продолжают борьбу за его жизнь. Трагедия произошла 29 марта в Соломенском районе столицы.