На Киевщине в больнице умерла 8-летняя девочка, которую сбил грузовик
В Ирпене умерла 8-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 12 мая
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, на перекрестке улиц Центральной и Донцова 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego во время поворота направо совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу нерегулируемым пешеходным переходом.
Девочку с травмами госпитализировали в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, она умерла.
Правоохранители задержали водителя.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Как известно, ДТП произошло во вторник, 12 мая, около 08:00 в Ирпене. На месте работали правоохранители, чтобы установить все детали и обстоятельства произошедшего.
