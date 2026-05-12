На Киевщине в больнице умерла 8-летняя девочка, которую сбил грузовик

В Ирпене умерла 8-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 12 мая

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Центральной и Донцова 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego во время поворота направо совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу нерегулируемым пешеходным переходом.

Девочку с травмами госпитализировали в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Правоохранители задержали водителя.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Как известно, ДТП произошло во вторник, 12 мая, около 08:00 в Ирпене. На месте работали правоохранители, чтобы установить все детали и обстоятельства произошедшего.

